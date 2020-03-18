Декан филфака ДГУ прокомментировал поправки в Конституцию

Декан филфака Даггосуниверситета Шабан Мазанаев высказался по поводу вводимой поправки в Конституцию, касающейся закрепления статуса русского языка как государственного.

Профессор отметил, что русский язык является таковым фактически и закрепление нормы не вызывает удивления. Шабан Мазанаев напомнил, что так же важно признать вторым государственным в субъектах язык коренного народа того или иного региона.

По словам декана, наличие двух или более языков в нашей стране является нормой, но при этом важен русский язык как государственный для общения людей разных национальностей.

Отметим, что признание русского языка государствообразующим является одной из поправок в Основной закон страны.