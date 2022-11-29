Декада приема граждан, приуроченная к 21-летию со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия»

С 1 по 10 декабря (3, 4, 10 — выходные дни) Центральная, Региональные общественные приемные Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и местные общественные приемные Партии при участии высших должностных лиц Республики Дагестан, сенаторов Российской Федерации, депутатов всех уровней, региональных координаторов партийных проектов, а также представителей организаций-партнеров проводят Декаду приема граждан, приуроченную к двадцатиоднолетию со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1 и на площадках местных общественных приемных Партии.

Обращаться по следующим телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru