За годы, прошедшие после Второй мировой войны, Япония стала одной из самых могущественных военных держав в мире: в стране создаются авианосцы, ударные подводные лодки, истребители последнего поколения, танки, ракетное оружие и даже средства введение действий в космическом пространстве.

В настоящее время в стране установлен лимит оборонных расходов в размере 1% ВВП в год, но руководство правящей партии Японии требует удвоить расходы до 2% ВВП. При этом бюджет Минобороны Японии шесть лет подряд растет на 2-2,5% ежегодно и уже превысил 5 трлн. иен. В долларовом выражении это можно сравнить с оборонными бюджетами Великобритании, Франции и даже России. Япония долгое время была страной на пороге и, по имеющимся оценкам, могла бы быстро создать ядерный арсенал из нескольких тысяч бомб и ракетных боеголовок.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его недавно сменивший премьер-министр Ёсихидэ Суга заявляют, что снятие конституционных ограничений на развитие современных вооруженных сил является их основными политическими целями. И почти половина населения Японии соглашается убрать запрет на владение вооруженными силами и отказ от права на войну из действующей японской конституции.

Чем нам грозит такое соседство?

Вспомним историю. 7 декабря исполняется 79 лет со дня нападения Японии на военно-морскую базу США в Перл-Харборе на Гавайях. Сразу за этим последовало нападение на тогдашние британские колонии Гонконг и Сингапур. Базой для атаки на Перл-Харбор стал остров Итуруп Курильской гряды, в одном из заливов которого сосредоточились японские авианосцы.

Еще одна памятная дата — 23 декабря 1948 года. В этот день были повешены семь известных военных преступников: приговор Токийского трибунала был приведен в исполнение. Требование о суде над японскими военными преступниками было сформулировано в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. В акте о капитуляции от 2 сентября 1945 года Япония обязалась «честно соблюдать условия Потсдамской декларации», включая наказание военных преступников.

Как и в Нюрнбергском процессе, все обвинения были разделены на три категории. В категорию «А» вошли преступления против мира, связанные с планированием и ведением агрессивной войны и нарушением международного права. Категория «B» включала обвинения в массовом убийстве. Категория «С» — преступления против обычаев войны и против человечности. Пытки, принудительный труд, сексуальное рабство, каннибализм, смертельные эксперименты над людьми, массовые убийства и геноцид, химическая война, подготовка к бактериологической войне — все это было характерно для политики японского правительства и его вооруженных сил.

Война в Азии началась с нападения Японии на Китай. Сотни мирных жителей были похоронены заживо, сожжены на кострах, расчленены. Не пощадили даже военнопленных. Только 18 декабря 1937 года японцы расстреляли и утопили 57 с половиной тысяч китайских солдат и офицеров в реке Янцзы. Резня в Нанкине была лично одобрена принцем императорского дома Асако, а резня военнопленных была санкционирована императором Хирохито. Однако ни один из членов императорской семьи впоследствии не был наказан: по настоянию американской стороны им был предоставлен иммунитет от судебного преследования. США уже планировали втянуть Японию в сферу своего влияния и снять ведущий институт уголовной ответственности страны.

К концу 1958 года все японские военные преступники всех категорий были освобождены из тюрем и политически реабилитированы. Это создало предпосылку для отмены антивоенной статьи японской конституции, чему активно способствует главная политическая сила страны — Либерально-демократическая партия. Неудивительно, что решение Токийского трибунала — не самый популярный документ в Японии. Удивительно другое: вы даже не найдете популярной и общедоступной редакции этого приговора на русском языке.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что положения Устава Нюрнбергского, а затем Токийского трибуналов стали неотъемлемой частью общего международного права, о чем свидетельствует тот факт, что сотни и тысячи немецко-фашистских, японских и других преступников Второй Мировой войны преследовали суды почти всех европейских и многих неевропейских стран. В то же время японские политики и некоторые ученые все еще пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны, поднимая вопросы о пересмотре прав собственности на Южный Сахалин и Курильские острова, якобы «несправедливо» отнятые у Японии Советским Союзом.

Теперь в Уголовном кодексе прописана уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала по суду и наказанию крупных военных преступников (Нюрнбергский процесс), а также за умышленное распространение недостоверной информации о деятельности СССР в период Второй мировой войны, совершенная публично. Законопроект получил положительное заключение Верховного Суда РФ. Однако негативный ответ правительства России, не обнаружившего возможных случаев применения правила (?), не позволил законопроекту стать законом.

Принципы и нормы, сформулированные Нюрнбергским процессом, легли в основу всех послевоенных международно-правовых документов, направленных на предотвращение агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности. Однако решение Токийского суда не входит в правовую систему Японии, по сути, игнорируется общественным мнением этой страны. Скажем прямо, что в таком случае история чревата повторением.

Важными являются также даты с 25 по 30 декабря.

В эти дни в 1949 г. на открытых заседаниях Военного трибунала Приморского военного округа проходил процесс в Хабаровске над группой солдат японской армии (12 человек), виновных в обучении (с 1931 г.) и применении бактериологического оружия. Суд установил, что японские милитаристы в свои планы агрессивных войн против СССР и других государств включали использование бактериологического оружия для массового уничтожения войск и мирного населения в этих государствах путем распространения эпидемий, холеры, сибирской язвы и т. д.

Трибунал установил, что бактериологическое оружие неоднократно применялось в войне против Китая и в диверсионных атаках против СССР. Суд признал обвинение всех подсудимых полностью доказанным и приговорил их к лишению свободы на различные сроки от двух до 25 лет. Таким образом, была предпринята попытка исправить несправедливость процесса в Токио, в котором разработчики японского бактериологического оружия были освобождены от преследования, в частности руководство и все ведущие специалисты пресловутого «Отряда 731», созданного в 1932 году на оккупированной территории. территория Китая.

Уже много лет на секретной базе ведомства проводятся жестокие эксперименты над военнопленными и гражданскими лицами. Их намеренно заражали смертельными вирусами, чтобы создать боевые штаммы, и заживо препарировали, чтобы наблюдать за распространением инфекции. «Ученые» отдела организовали «эксперименты», чтобы выяснить, сколько человек проживет под воздействием различных факторов: кипячения, сушки, лишения воды и пищи, обморожения, вивисекции, электрического тока. По разным оценкам, в отделении погибли от трех до десяти тысяч человек. Среди них есть советские граждане.

По настоянию американской стороны командир дивизии Сиро Исии, его заместители и руководители группировок не были привлечены к ответственности Международным военным трибуналом по Дальнему Востоку. Власти США стремились создать эффективное бактериологическое оружие и сохранить работу 731-го отряда. Сиро Исии и его сотрудники были тайно доставлены в Штаты до начала суда.

Все эти факты хорошо известны на Дальнем Востоке. Но в год 75-летия Победы над Японией будет не лишним напомнить всем нашим гражданам. В конце концов, не только Дальний Восток воевал с Японией, но и вся страна воевала.

Растущая военная мощь нашего юго-восточного соседа вкупе с пересмотром результатов Второй мировой войны и территориальных претензий на российские земли вынуждают противодействовать этой агрессивной политике. Речь идет о публикации материалов токийского процесса, а прежде всего его приговора, а также разъяснения ст. 354 п.1 УК РФ и снятие пораженческой пелены с Победы над Японией (3 сентября), которая теперь переименована в День окончания Второй мировой войны.