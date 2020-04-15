Действуют временные правила регистрации безработных граждан

Для противодействия распространению коронавируса и соблюдения прав граждан установлены временные правила постановки на учет безработных граждан. Эти правила регламентируются постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года.

В соответствии с временными правилами регистрации безработных заявления могут быть поданы незанятыми дистанционно. Заполнить заявку можно электронно на портале «Госуслуг» или на Общероссийской базе вакансий «Работа в России» после регистрации. Инвалиды могут также направить заявление удаленно, документы из учреждения МСЭ и ОПФР запрашиваются ЦЗН самостоятельно.

Гражданин может быть признан безработным не позднее одиннадцати дней со дня подачи электронного заявления удаленно. Лицо, признанное безработным, получит уведомление.

Добавим, что повышенный размер пособия (12 130 руб.) рассчитан на три месяца: апрель, май и июнь. Получить его в таком размере могут граждане, вставшие на учет в ЦЗН после 1 марта текущего года.