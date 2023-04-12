Общество

Давуд Сулейманов принял участие в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

Оставить комментарий

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Давуд Сулейманов в рамках рабочей поездки в Рутульский район принял участие в расширенном совещании по вопросам организации и проведения весенней призывной кампании.

В мероприятии приняли участие ответственные работники районной администрации, главы сельских поселений.

Парламентарий призвал собравшихся активизировать информационно-разъяснительную работу с населением на местах по призыву на срочную службу и дополнительным социальным льготам и гарантиям, которые дает служба по контракту.

Отметим, что весенняя призывная кампания, стартовавшая по всей стране 1 апреля, продлится до середины июля.

Также читают:

А. Абдулмуслимов выступил на всероссийской конфере...
Информация о приеме заявок и условиях специального...
Инвестиционный потенциал Сулейман-Стальского район...
Министра экономики РД задержали в связи с хищением...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *