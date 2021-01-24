Датчики задымления установили в домах малоимущих семей Казбековского района

Противопожарная профилактика в Казбековском районе проходит с установкой автономных дымовых извещателей в домах малообеспеченных семей, многодетных семей и семей категории социально-неблагополучных.

Работа в данном направлении начата в 2020 году, в текущем уже планируется закупить 100 извещателей.

Глава Казбековского района Ильяс Шабазов подчёркивает, что мера направлена на сокращение до минимума происшествий с возгоранием.

Напомним, данная работа ведётся в виду возникающих в зимнее время ситуаций, когда в жилых домах происходит возгорание и уносит жизни целых семей.