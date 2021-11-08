Даны поручения по решению неотложных задач

8 ноября прошло еженедельное совещание у главы МР «Агульский район» Закира Каидова. Совещание началось с обсуждения вопроса о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также хода вакцинации в муниципалитете.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на территории района рассказал главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов. «На сегодня ситуация в районе удовлетворительная, но расслабляться не стоит и нужно прививаться, в этом направлении ведется всесторонняя разъяснительная и практическая работа. Лекарствами больница обеспечена в достаточном количестве, в запасе есть кислород», — отметил Багаудинов.

Об оперативной обстановке в муниципалитете за прошедшую неделю доложил представитель ОМВД по Агульскому району Х.Б. Малаев, отметив ситуацию в районе как удовлетворительную, без происшествий.

По проделанной работе ГКУ РД «ППС РД» ПЧ #35 в селении Тпиг с информацией выступил зам. руководителя подразделения Ибрагим Ибрагимов. Происшествий нет.

О работе электросетей проинформировал старший мастер райэлектросетей Изамудин Шабанов, который отметил, что «работа ведется в штатном режиме, аварийных ситуаций не зафиксировано, электросети готовы к работе в осенне-зимний период».

О ходе проведения переписи в районе доложила руководитель отдела статистики Ханпери Тляхова.

По обсужденным и текущим вопросам приняты соответствующие решения. Главой района даны поручения профильным службам и специалистам по решению неотложных социальных задач.

Абдурахман Манафов