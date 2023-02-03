Даниял Ильясов: «Я бесконечно благодарен своим землякам, которые поддерживали мою семью, когда я выполнял задачи СВО»

Слава вам храбрые, слава бесстрашные!

Вечную славу поет вам народ.

Доблестно жившие, смерть сокрушившие,

О подвиге вашем не забудет народ!

Россия всегда славилась отважными сынами, безгранично преданными своей Родине. Наши славные воины во все времена были готовы отдать жизнь за правое дело, за безопасность Отечества. Во время Великой Отечественной войны под призывом «За Родину» они смело поднимались в атаку на врага, который был намного лучше вооружен их. Сейчас наши храбрые воины противостоят силам НАТО на Украине.

–Я бесконечно благодарен своему народу, который поддерживал мою семью, когда я выполнял задачи специальной военной операции. За такой народ, за таких людей, за нашу страну, я готов отдать свою жизнь, не задумываясь, – говорит участник спецоперации житель села Нариман Ногайского района Даниял Ильясов.

Даниял Ильясов один из тех, кто не смог остаться в стороне, когда решалась судьба его Родины. Ему уже давно минуло 50, он мог спокойно жить у себя на родине и работать. Но, как настоящий сын своего Отечества он хотел внести свою лепту в борьбу с фашизмов. Ведь у него есть немалый опыт в военном деле, так как наш земляк ветеран афганской войны.

А какое у него было огромное желание быть полезным своей стране, снова встать в ряды его защитников. Это я не могла не почувствовать после таких его слов.

«В зону специальной военной операции сначала ведь не брали кому исполнилось 50 лет. Я с первых дней СВО не мог стать его участником, но потом же начали брать тех, кому и за 55. Я как раз же ушел в этот период», – с таким счастьем в голосе говорил Даниял Астемирович.

В далеком 1987 году Данияла Ильясова на службу забрали после окончания 1-го курса Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. В течение 5 месяцев в Казахстанском городе Отар солдат готовили к военному делу. Затем нашего земляка с другими молодыми ребятами отправили в Афганистан. Вместе с ним в афгане служил еще один наш земляк Мурат Мамутов, они находились в разных военных частях. В Афганистане Даниял Астемирович боевую службу вел в городах Шинданд, Герат и Кандагар. Боевой опыт, полученный в Афганистане ему очень пригодился во время выполнения задач спецоперации. Нашему земляку давали под командование новичков, он учил их тому, что знал сам.

– Сейчас против нашей страны воюет много стран. На стороне киевского режима солдаты со всех концов планеты, очень много поляков. За Россию встали только мы сами, россияне. Мы счастливы, что родились в великой России. Здесь каждый себя считает членом одной семьи, сыном одной матери –России. У всех одна цель – победить нацизм и сохранить целостность и величие нашей страны. В зоне СВО каждый готов подставить плечо другому, помочь при любых обстоятельствах. Наши солдаты и офицеры никогда (если есть хоть очень маленькая возможность) не оставляют раненых солдат. Не оставляют их врагу не живыми, ни мертвыми. Наши врачи, рискуя своей жизнью, сами забирают с поля боя раненых. Никто не думает о себе, о своей безопасности, о своей жизни. Раньше во время Великой Отечественной войны не принято было стрелять в медработников, сейчас такого нет. Медицинский работник – это боевая единица, нет его, значит нет и спасенных жизней. Наши врачи и санитары это прекрасно знают. А у врага такого нет. Они не сыны одной земли, они не братья друг другу. И кажется, у каждого – своя цель. При малейшей опасности они сразу же бросают своих раненых, а о другом и говорить не стоит. Да, Западные страны, почти весь мир, помогает нацистам: доставляет и оружие, и танки, и артиллерию, и продукты. А у нас все свое. Страна обеспечивает своих военных и едой, и одеждой. Всего этого было достаточно. У нас и орудие свое российского или советского производства. И бойцы наши– внуки и правнуки поколения победителей. Они также бесстрашны, также храбры, как и солдаты Великой Отечественной войны. Их боевой дух не сломить! У них веру в Победу не отнять! Они все – за Родину, за нашего президента. Готовые на все за свое Отечество. Был у нас и надежный тыл. Очень много мы получали посылок, писем, согревающие мужские души в холодные зимние дни, в беспощадной борьбе с нацистами.

Среди нас было очень много добровольцев. Добровольцы из тех, кто вовсе не служил, а также из ветеранов правоохранительных органов. Много добровольцев было также из ветеранов афганской войны, кто прошел Чеченские войны, был в Нагорном Карабахе. Их боевой опыт бесценен. А те, кто вовсе не служили, даже стрелять не умели. Но у них было желание – защитить Родину. Мы их учили. Здесь каждый старался, сберечь другого. За отцами в зону СВО отправлялись сыновья. Они не могли видеть друг друга даже если находились на одной территории, в одном селе. Просто были недалеко друг от друга. И это просто быть рядом, тоже давало силы.

Мне, как бойцу, прошедшему Афганскую войну, давали под командование 2-3 ребят. Я со своими ребятами следил за тем, чтобы с вражеской стороны не выходила диверсионная группа. Эти диверсанты могли минировать наши катера, приплывая на катерах стрелять крупнокалиберным пулеметом. Мы следили, чтобы они не прошли вглубь к нашим. Но, враг хорошо знает местность. Это им очень помогает. Все, что происходит на войне, словами не описать и не передать. Все в моем сердце и памяти. Моя страна, мои боевые товарищи, мои земляки – это моя гордость, моя опора.

Я выражаю огромную благодарность Ногайской районной администрации, они сохранили мое рабочее место, заботились о моей семье, когда я находился в зоне СВО. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил моей семье 100 тысяч рублей, мы ведь оттуда не можем присылать деньги. Отдельная благодарность моим односельчанам. Они часто приходили в мой дом, спрашивали нужна ли какая-либо помощь, помогали. Когда я решил отправиться в зону СВО, мне сказали, что я 9-го октября 9 часов утра должен быть в Махачкале. У меня не было личного транспорта. Районная администрация обеспечила меня машиной, для того, чтобы я добрался в столицу Дагестана, – рассказывает Даниял Ильясов.

Он с такой любовью говорил о своем народе, о том, что готов был жизнь за них отдать. Вот в этих его словах, можно найти ответ на самый волнующий людей из других стран вопрос. Почему наши солдаты бросались под танки, почему шли на атаку, не жалея жизни своей? И сейчас тоже они также все за Родину и друг за друга.

Беседуя с участником специальной военной операции, я не могла не задать ему очень важный для многих людей на свете и всех россиян вопрос: «А когда же закончится специальная военная операция?» Он ответил, что как только НАТО перестанет снабжать оружием киевский режим. Как только они одумаются, за неделю наступит мир. Он уверен, что Победа будет наша. Ведь нет у нацистов таких доблестных, храбрых, самоотверженных бойцов, готовых в любую минуту отдать жизнь за Родину и боевых товарищей, за родную землю.

Источник: Голос степи