Дан старт социальному проекту в сфере креативных индустрий — Развлекательно-познавательному шоу «Лицо кавказской национальности»

Проект «Лицо кавказской национальности» направлен на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа, многообразие национальностей, культурой самобытности и формирование положительного образа «выходца с «Северного Кавказа»», путем создания развлекательно-познавательного шоу с участием известных людей (спортсменов, блогеров, музыкальных исполнителей, инфлюенсеров – родом с Северного Кавказа) и представителей активной молодежи.

В рамках шоу участники из семи субъектов СКФО и республики Адыгея (по два участника из субъекта — всего 16 человек) познакомят зрителей с культурно-природными туристическими достопримечательностями своего региона, обычаями и традициями народов, проживающих в субъекте, национальными ремеслами, кухней народов Северного Кавказа, а также пройдут испытания в сельской местности каждого из регионов-участников (испытания будут связаны с традиционными ремеслами, обычаями и навыками ведения сельского хозяйства).

Развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказкой национальности» пройдет впервые на Северном Кавказе. Его участниками станут 8 регионов, 16 участников, самые красивые места и необычные состязания. Все это в эфире крупнейшего музыкального ТВ-канала России.

Любой желающий может стать одним из счастливчиков и посетить все субъекты СКФО и Адыгею. Познакомиться с интересными людьми, узнать традиции народов, проживающих на Северном Кавказе, а главное, представить свой регион.

Уже совсем скоро запустится отбор участников. Для этого необходимо заполнить заявку на участие и записать короткий ролик о себе, в котором нужно рассказать, почему именно он достоин представлять свой регион.

Подробности участия в проекте в официальных группах организации (https://vk.com/ano_iskra и https://t.me/ano_iskra)