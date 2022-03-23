«Дальше — уже только война»: эксперт о высылке 45 российских дипломатов из Польши

Варшава обвинила российских дипломатов в шпионаже. МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, дипломаты должны покинуть Польшу в течение пяти дней. Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что этот шаг означает практически полное прекращение дипотношений между Россией и Польшей.

В польском МИДе считают, что российские дипломаты работали в рамках дипломатического статуса, «но фактически вели разведывательную деятельность против Польши». Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщают РИА «Новости».

Посол России в Варшаве Сергей Андреев после посещения польского МИДа сообщил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них — пять дней. При этом он назвал решение польских властей безосновательным.

Кроме того, посол пообещал польской стороне взаимный ответ. «Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут», — сказал Андреев после посещения МИДа Польши.

«Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью», — добавил он.

Ситуацию с высылкой российских дипломатов из Польши прокомментировал военный эксперт и журналист Игорь Коротченко. По его словам, решение Варшавы означает практически полное обнуление дипломатических отношений между Россией и Польшей.

«Дипломатические отношения России и Польши фактически разорваны. Дальше — уже только война», — полагает он.

Коротченко отмечает, что Польша неспроста продвигает «миротворческую миссию» НАТО на Украине. По его мнению, главная цель Варшавы — ввод польского контингента на Западную Украину с мандатом Североатлантического альянса с целью недопущения выхода группировок ВС РФ, участвующих в СВО, на украино-польскую границу.

«Практически это означает вступление Польши в войну с Россией. Мандат НАТО необходим Варшаве для предотвращения самого плохого сценария — российских ракетных ударов по польской армии в момент ее входа на территорию Украины. Однако они последуют автоматически, о чем не следует забывать», — объяснил эксперт.

Эксперт подчеркивает, что если Польша получит доступ к американскому тактическому ядерному оружию, то в этом случае места его складирования и польские аэродромы станут потенциальными объектами поражения со стороны России.

«Следует отметить, что российские КРВБ и КРМБ, ракетный комплекс «Кинжал» и ОТРК «Искандер-М» могут оснащаться как обычной, так и специальной боевой частью», — резюмировал Коротченко.

Слова Коротченко подтверждает заявление министра и иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИДа не исключил, что Польша хочет ввести миротворцев НАТО в Западную Украину, чтобы обосноваться там.

«Не исключаю, что, когда они говорят о миротворцах, наверное, имеется в виду их границы — запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться. У них такие мысли витали и не только мысли — такое было в прошлом», — заявил глава МИД.

Ранее стало известно, что власти Польши хотят предложить Северо-Атлантическому альянсу отправить на Украину миротворческий контингент. С такой инициативой планирует обратится к США и союзникам президент Польши Анджей Дуда. Однако в Вашингтоне дали Варшаве ясно понять, что не хотят провоцировать Россию и начинать третью мировую войну.

В отличие от воинственных действий Польши власти Сербии заявили, что их страна не вступит в НАТО, потому что сербы никогда не забудут детей, которые погибли в 1999 году во время бомбардировок страны силами Североатлантического альянса. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в ходе предвыборного митинга.

Тимур Хусаинов

Источник: https://bloknot.ru/politika/dal-she-uzhe-tol-ko-vojna-e-kspert-o-vy-sy-lke-45-rossijskih-diplomatov-iz-pol-shi-903910.html