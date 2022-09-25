Дайтбег Мустафаев: «При частичной мобилизации приоритет отдается гражданам, имеющим военно-учетные специальности»

Сегодня военный комиссар РД Дайтбег Мустафаев в ходе пресс-конференции на площадке республиканского информационного агентства «Дагестан» ответил на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ с 21 сентября этого проводится частичная мобилизация. Таким образом, военком Дагестана рассказал о критериях проводимой мобилизации в регионе.

По его словам, в первую очередь подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 1 разряда, что под собой подразумевает в первую очередь возрастные ограничения, то есть для рядовых и сержантского состава – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет.

В частности, Дайтбег Мустафаев также отметил, что призыву на военную службу по мобилизации в первую очередь подлежат граждане, пребывающие в запасе, проходившие военную службу или имеющие военную подготовку.

«Остальные категории граждан подлежат призыву во вторую очередь, при этом с ними будет организованна военная подготовка. Мобилизационные ресурсы будут использованы в соответствии с замыслом командования, но сохранение жизни и здоровья личного состава будет в приоритете», — рассказал Мустафаев.

Говоря о сроках мобилизации военком РД сообщил, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона 2007 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется в сроки, устанавливаемые мобилизационным планам Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

А также отвечая на вопрос о том, где территориально будет, осуществляется военная подготовка мобилизованных Мустафаев рассказал, что военная подготовка граждан, призванных по мобилизации, проводится, как правило, в районе формирования воинской части. Место проведения боевой подготовки определяется министерством обороны РФ.

Мустафаев также рассказал, что грозит тем, кто скрылся от мобилизации: «Не выполнение требований, изложенных в повестке, рассматривается как уклонение от призыва на военную службу и наказывается в соответствии с законодательством».

Более подробно о прошедшей пресс-конференции можно ознакомится в видеоматериале.

Полная стенограмма ответов на заданные вопросы:

1. Каковы критерии проводимой мобилизации?

Даитбег Мустафаев: проводится частичная мобилизация в соответствии с Указом Президента от 21 сентября 2022 г. № 647

2. Какие категории граждан подлежат мобилизации? Нужны общие разъяснения по мобилизации — кого именно будут призывать, а кого точно нет (возраст, статус и т.д.)

Даитбег Мустафаев: в первую очередь подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 1 разряда, что под собой подразумевает в первую очередь возрастные ограничения: для рядового и сержантского состава — до 35 лет, младшие офицеры — до 35 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

3. Частичная мобилизация касается всех мужчин или только мужчин с военной подготовкой? Указ очень широко сформулирован и не дает четкого ответа.

Даитбег Мустафаев: Призыву на военную службу по мобилизации в первую очередь подлежат граждане, пребывающие в запасе, проходившие военную службу или имеющие военную подготовку. Остальные категории граждан подлежат призыву во вторую очередь, при этом с ними будет организована военная подготовка. Мобилизационные ресурсы будут использованы в соответствии с замыслом командования, но сохранение жизни и здоровья личного состава будет в приоритете.

4. СМИ пишут, что мобилизуют только тех, у кого есть «боевой опыт» — так ли это? Если да, то что понимается под «боевым опытом»?

Даитбег Мустафаев: Приоритет отдается гражданам, имеющим военно-учетные специальности необходимые для укомплектования формируемых воинских частей, в основном общевойсковой направленности. Боевой опыт приобретается в ходе участия в боевых действиях.

5. Президент РФ Владимир Путин упомянул об отсрочке для некоторых категорий граждан в рамках мобилизации. О чем речь и кто имеет право на отсрочку по мобилизации?

Даитбег Мустафаев: в соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться:

— забронированные граждане, закрепленные за организациями, имеющими мобилизационные задания или обеспечивающими их выполнение (например, в предприятиях ОПК);

— граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

— граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указных лиц:

— граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

— граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

— граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.

6. Планируется ли мобилизовать выпускников военных кафедр ВУЗов (фактически не служивших)? Можно ли доверять командование и жизни солдат мобилизованным офицерам, получившим звание на военной кафедре вуза?

Даитбег Мустафаев: Призыву на военную службу по мобилизации в первую очередь подлежат граждане, пребывающие в запасе, проходившие военную службу или имеющие военную подготовку. Остальные категории граждан подлежат призыву во вторую очередь, при этом с ними будет организована военная подготовка. Мобилизационные ресурсы будут использованы в соответствии с замыслом командования, но сохранение жизни и здоровья личного состава будет в приоритете.

7. Подлежат ли мобилизации студенты военных кафедр, военных училищ и университетов, университетов МВД?

Даитбег Мустафаев: Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка.

8. Подлежат ли мобилизации сотрудники полиции и МЧС?

Даитбег Мустафаев: Нет, так как он состоит на специальном воинском учете и не подлежит призыву по мобилизации.

9. Будут ли призывать на мобилизацию лиц, подходящих под критерии мобилизации, но находящихся на вахте, в длительных командировках (включая заграничные), в экспедициях, на судах дальнего плавания? Если да, то в какие сроки и на каких условиях?

Даитбег Мустафаев: Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в запасе, под роспись.

10. Каков порядок мобилизации многодетных отцов?

Даитбег Мустафаев: Имеют отсрочку от призыва по мобилизации мужчины, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель).

11. Призовут ли мужчину, если он единственный кормилец в семье с ребенком- инвалидом?

Даитбег Мустафаев: Основания для предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации отражены в Федеральном законе от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в соответствии с которым отсрочки предоставляются гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

12. Можно ли пойти служить в армию по мобилизации, если есть судимость?

Даитбег Мустафаев: проходить военную службу в Вооруженных Силах по мобилизации гражданам со снятыми, погашенными судимостями.

13. Возможна ли в дальнейшем мобилизация женщин-врачей и женщин, имеющих воинскую специальность? Хватит ли врачей и на обслуживание мобилизации и на работу в гражданских учреждениях?

Даитбег Мустафаев: Женщин, имеющих военно-учетные специальности и находящихся в запасе, могут призвать по мобилизации.

14. Распространяется ли частичная мобилизация на тех, кто «ограниченно ГОДЕН в военное время» по военному билету?

Даитбег Мустафаев: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, пребывающим в запасе и имеющим категорию здоровья «В», не предоставляется. При наличии у них необходимых для Вооруженных Сил военно-учетных специальностей они могут быть призваны по мобилизации.

15. Подлежат ли мобилизации люди с записью в военном билете «годен к нестроевой»?

Даитбег Мустафаев: Данного понятия в современной системе не существует.

16. Будут ли введены квоты организациям, в том числе бюджетным, и какие?

Даитбег Мустафаев: Данные вопросы к компетенции ГОМУ Генерального штаба не относится.

17. Будут ли мобилизованы госслужащие? В том числе самые высшие чиновники (например, руководители ФОИВ)? Будут ли призывать детей олигархов?

Даитбег Мустафаев: Граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, не имеющие отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, подлежат призыву на военную службу по мобилизации на общих основаниях. В соответствии со статьей 18 Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) отсрочки предоставляются следующим категориям граждан:

1. забронированным гражданам;

2. признанным временно не годными к военной службе по состоянию

3. здоровья;

4. занятым постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы;

5. имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 летматери, которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

6. членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

7. отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации.

18. Президент сказал, что студенты и учащиеся не подлежат мобилизации. А если человек получает второе высшее?

Даитбег Мустафаев: в соответствии с принятыми руководством государства решениями, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставлена гражданам, обучающимся по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

19. Касаются ли мобилизационные мероприятия иностранных граждан?

Даитбег Мустафаев: Граждане, не имеющие гражданства РФ, призыву по мобилизации не подлежат.

20. Касаются ли мобилизационные мероприятия граждан, имеющих несколько гражданств?

Даитбег Мустафаев: Граждане, имеющие двойное гражданство, рассматриваются законодательством Российской Федерации только как граждане Российской Федерации, на которых распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества.

21. Предположим, у лица, подходящего под точные критерии мобилизации, сильно ухудшилось здоровье за время нахождения в запасе. Будет ли он мобилизован в этом случае? Что он должен предъявить?

Даитбег Мустафаев: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья. Для подтверждения факта ухудшения состояния здоровья необходимо предъявить подтверждающие документы, заверенные установленным порядком. Вместе с тем окончательное решение о призыве гражданина принимает призывная комиссия по мобилизации.

22. Каким способами будет вручаться повестка? Что будет считаться надлежащим уведомлением подлежащего мобилизации?

Даитбег Мустафаев: Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в запасе, под роспись.

23. Приходит ли в личный кабинет на Портале госуслуг повестка о мобилизации для граждан РФ?

Даитбег Мустафаев: Повестка о мобилизации в личный кабинет на Портале Госуслуг не приходит. Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в запасе, под роспись.

24. Мне пришла повестка, что делать дальше? Какие документы нужно иметь при себе, как понять свой статус и обязанности?

Даитбег Мустафаев: В соответствии со статьей 10 Федерального закона 2007 г. № 31- ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с получением повестки военного комиссариата гражданин обязан выполнить требования, изложенные в ней. При себе необходимо иметь документы, изложенные в мобилизационном предписании.

25. Как узнать, что подлежишь мобилизации, если живешь не по прописке (в другом городе)? Может ли человек самостоятельно узнать, подлежит он мобилизации или нет?

Даитбег Мустафаев: В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» граждане, пребывающие в запасе, заблаговременно приписываются к воинским частям для прохождения воинской службы на воинских должностях.

Поэтому мобилизация коснется тех граждан, которые будут необходимы для формирования воинских частей и подразделений по планам Минобороны России. В приоритетном порядке будут призываться граждане, имеющие необходимые военно-учетные специальности и опыт боевых действий.

26. Если человек в длительной командировке и ему пришла повестка, как действовать?

Даитбег Мустафаев: В соответствии со статьей 10 Федерального закона 2007 г. № 31- ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с получением повестки военного комиссариата гражданин обязан выполнить требования, изложенные в ней. Не выполнение требований, изложенных в повестке, рассматривается как уклонение от призыва на военную службу и наказывается в соответствии с законодательством.

27. Будут ли перемещать на новые территории страны военнослужащих срочной службы, по закону обязанных служить в границах России?

Даитбег Мустафаев: Перемещение на новые территории страны военнослужащих срочной службы исключено.

28. Когда и как часто после мобилизации будет происходить ротация или замена мобилизованных из зоны СВО?

Даитбег Мустафаев: Ротация или замена граждан, призванных по мобилизации, из зоны СВО производится через два-три месяца.

29. Будет ли контракт заключаться автоматически с обязательной оплатой?

Даитбег Мустафаев: при призыве по мобилизации контракт о прохождении военной службы не заключается. В соответствии со статьей 19 Федерального закона 2007 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации Российской Федерации» призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется в сроки, устанавливаемые мобилизационными планами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

30. Какой возраст призывников для обязательного призыва (от и до), есть ли ограничения по возрасту?

Даитбег Мустафаев: В первую очередь подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане 1 разряда, что под собой подразумевает в первую очередь возрастные ограничения: для рядовых и сержантского состава — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

31. Как будет осуществляться оповещение людей, подлежащих мобилизации? с учетом того, что половина людей не проживает по месту регистрации?

Даитбег Мустафаев: Оповещение граждан осуществляется посыльными. Повестка вручается лично гражданину, пребывающему в запасе, под роспись.

32. Как желающий может самостоятельно записаться в добровольцы?

Даитбег Мустафаев: Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

33. Где территориально будет осуществляться военная подготовка мобилизованных (в пределах субъекта федерации? военного округа? где угодно?)

Даитбег Мустафаев: Военная подготовка граждан, призванных по мобилизации, проводится как правило в районе формирования воинской части. Место проведения боевой подготовки определяется Министерством обороны Российской Федерации.

34. Считается работа и проживание в месте отличном от места регистрации (другой район/город/регион) нарушением запрета на покидание своего региона пока идёт мобилизация?

Даитбег Мустафаев: Не считается, если Вы встали на воинский учет в военном комиссариате по месту временного пребывания.

35. Если подлежащий мобилизации человек живет и работает в разных регистрах, может ли он перемещаться между ними пока идёт мобилизация?

Даитбег Мустафаев: С момента объявления частичной мобилизации необходимо прибыть в военный комиссариат по месту пребывания для уточнения своего предназначения.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации

в Российской Федерации» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

36. Сможет ли семья мобилизованного гражданина выехать за границу, пока ин находится на службе?

Даитбег Мустафаев: может, за исключением граждан, состоящих на воинском учете.

37. Будут ли на границе России требовать справку из военкомата?

Даитбег Мустафаев: ГОМУ Генерального штаба сведениями не располагает.

38. Как будут наказывать тех, кто скрылся от мобилизации за границей?

Даитбег Мустафаев: Не выполнение требований, изложенных в повестке, рассматривается как уклонение от призыва на военную службу и наказывается в соответствии с законодательством.

Источник: РИА Дагестан