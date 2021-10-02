Дахадаевцы отмечают 90-летие своего района

Абдулпатах Амирханов посетил Дахадаевский район для участия в торжественном праздновании 90-летия муниципалитета и перерезания красной ленты въездной арки.

В селе Уркарах гостей встречали национальные подворья и праздничная ярмарка, где свою культурную частичку представило каждое из 26 сел Дахадаевского района.

Праздничное настроение придавали развёрнутые музыкальные майданы.

Абдулпатаху Амирханову также был представлен туристический хаб — привалочная зона для туристов, котороя продолжает обустраиваться в рамках программы «Развитие туристического кластера в Дагестане».