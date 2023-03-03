Дагъусттандин хIатти дахъуне Расул Гамзатован ис

1-пе мартти Дагъусттандин хIатти Сергей Меликова иштараквел акьуне Расул Гамзатован ис дархъа усаъ. Ме дагъусттандин назумчин 100 ис хьубан бадала аркьа мегIрака хьуне Махачкала шагьурдин Русский драматический театрдиъ.
Ке цIайи, мегIрака хъучучIастти, Сергей Меликов адаркуне, назумчин юбилейдис бахш акьуна выставкайихъ хъуланди. Мисаъ агвар акьуна уйи П.С.Гамзатовайин ттур але Дагъусттандин изобразительный искусствобурин музейдинра Расул Гамзатован ттур але Национальный библиотекайин экспонатар.
Расул Гамзатова шаирар ликIенас хъучучIуфе 9 исахъас хаб, 1943-пе иса адихьуне садпе китаб. Гин гъургъубар и ватандихъас, хумбетихъдина бабахъди ая хIуьлматихъас, фикирар уйи Iуьмурдихъас, суварин идемин яхI-намусихъас. Ппара фикирар уйи мин дегIвин вахттарихъасра, фас пучин, дегIвиъ кIине мин Iуд хIа чуппар.
МегIрака хъучучIуне макьамилди. Дагъусттандин назумчин Расул Гамзатован ис дахъуне
Сергей Меликова. Хъара ягIар акьуне ме юбилейный мегIракабурин мегIналувел аяф. Ме назумчи акьу пешакурари хьес ягIар акьуне кьиматлувел – Ватандин иджвелихъдина кканевелдихъди, яхI-намусихъди, дузвелдихъдина дусттвелдихъди.
«Ме ягIайин ягъахъди хьин вей хьуне 2021-пе исахъас хаб, хье хIуькуматин хIатти Владимир Владимирович Путина указ адихIухаб, ми ягIар акьуне Расул Гамзатован мегIналувелра хье Дагъусттандисра, хъара кIилди дуньяйисра», — пуне Меликова.
Дагъусттандин хIатти ахъакьуне акьас ккея мегIракабурихъас, хье назумчи йиркIурал акьуб бадала республикайиъра, кIилди хIуькуматиъра.
«Ппара хIа кьимат э, ме бадала мегIракабур акьас йиркIураъ ая хье хIуькуматин хIа библиотекабуриъ, музеяриъ, хIа гIилмин институтариъ. Ме иса хьасе назумчи ху ягъахъди бегьем хIа мегIракабур Махачкалайиъ, Государственный Кремлевский дворецдиъ, Санкт-Петербургдин Александрийский театрдиъ, Минскдиъ, хъара Бакуйиъра. Зе багухъасра, джалла дагъусттанлубурин багухъасра, зас пас ккандея чугъсагъул джаллайис, гьеме кардихъас джафа диваттарис 100 ис хьуб бадала Расул Гамзатован».
Учин гъургъубан ахирахъди хIатти йиркIурал акьуне Расул Гамзатова васият акьу чIалар: «Зун ме идже батIар дуньяйилас фера гъай адава. ИдехIела чвакес тIалаб э — ухI чве Дагъусттан. Хъара Iайи машгьурвел акье лин ттур».
Са гафра адавай, Расул Гамзатован ликIи шаирар, пуна гафарар, акьу насихIетар илгванасе джалла дуньяйин инсанарин йиркIвариъ.
Ахирахъди мисаъ агвар акьуне хIаягъан концерт, мисаъ акьуне мегIнибур назумчи ликIи чIаларихъди, хуруне шаирар, агвар акьуне алийинае театрдин постановкабура.
Батитай Габибулаева