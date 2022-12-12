Дагъусттандиъ арайил акьас кканди ая рагъунра кулакин Iекварин станцибур

Дагъусттандиъ ерхьи исан арайи кулакин, рагъун хъара гидроэлектростанцибур арайил акьас кканди ая, джала алчихьуна 500МВт кьуват кеяттар. ГК «Хевел» агъа Компанис акьас кканди ая Ногайский рагъун электростанция 60МВт кьуватинф, ме проектис хардж акьас фикирди ая 3,9 млрд манат.
2023-пе иса фикирди ая ачмиш акьас Дербентиъ рагъун электростанция 140МВт кьуватинф, ме Iекварин идара аркьаяф ГК «Солар Систем» агъа компани э, ме акьас ачавесе 6,2 млрд манат.
Хъара, мебур кидавай, Дагъусттандиъ хьасе: Махачкалинский ветропарк, Самурский энергетический кластер(«Эко Энерджи»), Кизляр шагьурдин рагъун Iекварин идара, рагъун Iекварин идара Уйташ («ВиТок»), хьеттилди Iекв аркьа идара («РусГидро») Могох агъа хIуриъ.
Гьеме объектар ачмиш акьуна кар акьас хъучучIас фикирди ая 2024-пе иса. КIилди ме Iекварин идарабурикес ке кьанайи кар башламиш акьасе Могохский ГЭСди, Авар Койсу нецIвул ачмиш аркьатти 2028-пе иса.
Наибет Гасукаева