Дагтехкадастр и МФЦ Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве

На этой неделе состоялась встреча исполняющего обязанности директора учреждения Магомед-Тагира Гимбатова с руководителем МФЦ Магомедэмином Арсланалиевым.

Стороны обсудили условия взаимодействия и подписали новое соглашение, согласно которому на площадках Центра будет оказываться порядка 30 видов услуг Дагтехкадастра.

Кроме того, была достигнута договоренность об оказании новой услуги в рамках проводимой 2023 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

Уже в июне на сайтах Дагтехкадастра и Минимущества Дагестана будет размещена информация о промежуточной кадастровой оценке, содержащая новую кадастровую стоимость объекта недвижимости.

Теперь жители республики смогут подавать свои замечания к промежуточному отчету в любом из центров «Мои Документы».

Отметим, что у правообладателей и всех заинтересованных лиц есть 50 дней с момента размещения отчета для подачи замечаний.