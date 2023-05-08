Дагнаследие провело экскурсию для школьников по объектам культурного наследия города Махачкалы

В пятницу, 5 мая, в рамках мероприятий, посвященных Международному дню памятников и исторических мест, Дагнаследие совместно с МКУ «Музей истории города Махачкалы» провело экскурсию по объектам культурного наследия для учащихся 7 класса СШ № 1.

Экскурсионный маршрут охватывал такие памятники градостроительства и архитектуры, а также истории, как Аварский музыкально-драматический театр, Здание средней школы № 1, Гостиница «Дагестан», Могила Стальского Сулеймана, Здание Даггосфилармонии, Дом союза архитекторов и другие.

Экскурсия проводилась с участием Первого заместителя руководителя Дагнаследия Загидат Исаевой, начальника отдела Дагнаследия Абдулмажида Абашилова. Старший научный сотрудник Музея истории города Махачкалы Кавсарат Джакаева также рассказала учащимся интересные факты про объекты культурного наследия, с которыми связаны важные вехи развития Махачкалы.