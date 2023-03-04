Даггосфилармония представила новую программу «И Бах веселым может быть»

Даггосфилармония представила новую программу «И Бах весёлым может быть», главное событие которой – исполнение «Кофейной кантаты» композитора. Об этом проинформировали в пресс-службе филармонии.

В Дагестане «Кофейная кантата» в последний раз звучала в прошлом веке, а потому прошедший концерт можно считать премьерой для нового поколения дагестанских любителей классической музыки.

Ода любви к кофе Иоганна Себастьяна Баха стала первым рекламным художественным произведением в истории мировой культуры. А для реалий XVIII кантата была остросоциальным и сатирическим ответом обществу от великого композитора. Дело в том, что мода на ввезенный в Европу из восточных стран кофейный напиток встретила в Германии негативное отношение со стороны общества и государства. Продажа кофе облагалась высокими налогами и его запрещали пить женщинам. Владелец модного кофейного дома Циммерман сделал гениальный маркетинговый ход. Он заказал великому композитору «Кофейную кантату». Так родилась эта музыкальная интермедия.

Солисты филармонии Денис Федоренко, Диана Октавиан и солист Дагестанского театра оперы и балета Самат Шихженнетов в сопровождении камерного оркестра под управлением Зарифы Абдуллаевой рассказали историю о пристрастившейся к кофе девушке и ее отце, недолюбливающем этот напиток. В финале девушка решает выйти замуж за того мужчину, который разрешит ей пить кофе.

Шутливый сюжет был блистательно разыгран артистами. В театрализованном действе принимали участие музыканты оркестра и были задействованы слушатели. Атмосфера кофейного дома началась для слушателей ещё в фойе театра, где всем желающим наливали чашечку ароматного напитка.

Исполнение кантаты предваряла инструментальная прелюдия «Бах нон-стоп». Ее исполнили солисты филармонии Анжела Ибрагимова, заслуженная артистка Дагестана Ксения Мышляева, заслуженная артистка РФ Зарифа Абдуллаева, ученик ДШИ (Каспийск) Даниэль Магомедов и ученик Школы Мурада Кажлаева Адам Рамазанов.

Источник: РИА Дагестан