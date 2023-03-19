DagestanWildTrail 2023 открылся детским забегом в Махачкале

В Махачкале, на стадионе имени Елены Исинбаевой прошел детский забег в рамках масштабного всероссийского забега DagestanWildTrail.

Маленькие участники мероприятия преодолели дистанцию в 400 метров по стадиону.

На финише каждый бегун получил памятную медаль и подарки от партнёров забега.

Напомним, Всероссийский забег DagestanWildTrail проводится в Дагестане в четвертый раз. В этом году на мероприятие зарегистрировалось рекордное количество участников – до 2 тысяч, которые заявились на 4 дистанции.