Спорт

Дагестанцы за четыре года собрали 5 000 медалей на спортивных играх международного уровня

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На заседании регионального кабмина 29 октября члены Правительства обсудили качество выступления дагестанцев на XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх.

Сажид Сажидов привел статистику достижений, он сообщил, что в период с 2017 по 2021 год дагестанские спортсмены завоевали 5461 медалей на первенствах, чемпионатах страны, Европы и мира. Из них 1773 — золотые.

В процессе обсуждения были отмечены меры модернизации спортивной инфраструктуры, уже предпринятые и которые предстоит предпринять.

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