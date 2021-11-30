Дагестанцы в Москве спасли жизнь человека

На Межрегиональном образовательном форуме для представителей сферы патриотического воспитания Министерством по делам молодежи Республики Дагестан наградили благодарностью студентов Дагестанского государственного медицинского университета Эскендарова Исмаила и Мутаеву Карину за отвагу и решительность в чрезвычайной ситуации при спасении жизни человека.

27 сентября в Москве, поехав на студенческий форум, двое студентов 5 курса ДГМУ Исмаил Эскендаров и Карина Мутаева спасли женщину, которая упала на рельсы в метро «Партизанская».

Так как молодые люди оказались в Москве впервые, первым же делом решили посмотреть на Красную площадь, через метро «Партизанская».

«Нам обстановка в метро показалась новой и совсем незнакомой. Пока мы искали как проехать к центру, услышали крик: «Помогите», мы тут же среагировали и перед нами была такая картина: девушка лет 28-30 с наклонившейся головой стояла внизу у рельс и истекала кровью. Она не могла шевелиться, поднять голову, только просила о помощи, у неё было шоковое состояние, да и у меня тоже, так как я впервые попала в такую ситуацию еще и в незнакомом месте. Далее я прыгнула вниз, начала кричать, чтоб вызвали скорую, полицию, ей было очень плохо, но все проходили мимо, и никто не реагировал даже на мою просьбу, чтобы вызвать скорую помощь. Я просила ее сделать шаг, чтоб было легче поднять ее, но она сказала: «Я не могу, я не могу шевелить ногами». Затем вместе с Исмаилом Эскендаровым мы спустились к ней и подняли ее. Было очень сложно поднять ее с рельс на платформу так как она была почти в бессознательном состоянии, а на наши крики о помощи так никто и не отреагировал. Как только мы ее посадили на скамейку первым делом стали останавливать кровь бумажными салфетками. Убедившись в том, что кровь остановилась, мы стали задавать вопросы. Она с трудом смогла ответить нам, что смотря в телефон не заметила, как подошла к рельсам и упала. Девушка была сильно перепугана, дрожала, только тихим голосом прошептала: «Спасибо вам». Взяв влажные салфетки, мы убрали всю кровь с ее лица, одежды. В этот момент подоспела полиция, попросила ее телефон и позвонила родным. Скорая помощь уже направлялась в нашу сторону».

Стоит отметить, что эта ситуация произошла с разницей в три дня после случая с парнями в метро и Карина это также прокомментировала:

«Услышав о ситуации, которая произошла с парнями из Дагестана и какое мнение сформировалось про наш край, мне стало обидно, как из-за одного поступка, можно испортить мнение о народе Республики. Хочу, чтобы люди узнали о дагестанцах и с другой стороны», — поделилась Карина.

Источник: МИРМОЛ