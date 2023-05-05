Дагестанцы украсили свои окна ко Дню Победы

Дагестан присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы».

В рамках мероприятия жители Дагестана украшают окна своих домой и квартир тематическими рисунками, надписями, распечатанными фотографиями и флагами. После фотографии окон выкладываются в социальные сети с хэштегом: #ОкнаПобеды.

Также праздничными символами украшаются окна школ, садиков и других государственных учреждений.

«Это уже традиционная для нашего региона акция, объединяющая разные поколения жителей и создающая особую праздничную атмосферу. Больше всего акция всегда привлекает подрастающее поколение. Это отличная возможность показать и рассказать нашим детям, как важно праздновать День Победы», — отметила заместитель директора Республиканского молодёжного центра Гульнара Алиева.