Дагестанцы составляют 40% от общего числа российских паломников, совершающих хадж

Такие статистические данные были озвучены телеканалу RT- Arabic Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

В ходе интервью глава кабмина отметил, что Дагестан и Саудовскую Аравию связывают давние культурно-религиозные отношения.

«Например, в этом году в хадж из Республики Дагестан едет более 10 тысяч паломников. Такого нет ни в одном регионе Российской Федерации, где проповедуется Ислам», — подчеркнул премьер.

Напомним, что общее количество паломников из России в 2023 году составит 25 тысяч человек.