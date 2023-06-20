Общество

Дагестанцы составляют 40% от общего числа российских паломников, совершающих хадж

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Такие статистические данные были озвучены телеканалу RT- Arabic Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

В ходе интервью глава кабмина отметил, что Дагестан и Саудовскую Аравию связывают давние культурно-религиозные отношения.

«Например, в этом году в хадж из Республики Дагестан едет более 10 тысяч паломников. Такого нет ни в одном регионе Российской Федерации, где проповедуется Ислам», — подчеркнул премьер.

Напомним, что общее количество паломников из России в 2023 году составит 25 тысяч человек.

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