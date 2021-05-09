Дагестанцы приносят цветы и венки к могилам павших во время ВОВ

С самого утра дагестанцы приносят цветы и венки к могилам воинов, павших на фронтах Великой Отечественной. Люди приходят сюда с детьми в твердой уверенности, что подрастающее поколение необходимо воспитывать на примерах самоотверженных дедов и прадедов.

Врио Главы Дагестана и члены Правительства региона возложили венки и корзины с цветами к обелиску «Воинская слава», гвоздики – на могилы солдат. Здесь захоронено свыше тысячи дагестанцев-участников Великой Отечественной войны. В память о погибших почетный караул произвел оружейный салют.

Как отметил Сергей Меликов, несмотря на пасмурную погоду, праздник сегодня очень светлый и близкий для всех: «Думаю, это самый великий и родной праздник, потому что без этого дня у нас не было бы ни настоящего, ни будущего. Огромная благодарность всем, кто сегодня находится в строю, – всем нашим ветеранам, которые победили и подарили нам сегодняшний день. Мы его начали с того, что отдали дань уважения тем, кто, к величайшему сожалению, уже ушел из жизни.

Рад, что во всех уголках Дагестана этот день присутствует в памяти людей. Я вижу, с каким трепетом дагестанцы относятся к захоронениям, обелискам, тем памятникам, которые сегодня олицетворяют нашу Победу и отдают небольшую частичку нашего долга перед теми, кто принес ее нам», – сказал глава региона, поздравив всех с праздником.