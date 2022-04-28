Общество

Дагестанцы примут участие в акции «Мечты победителей»

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Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» совместно с АНО «Россия – страна возможностей», Федеральным агентством по делам молодёжи ежегодно проводят акцию «Мечты победителей» в преддверии Дня Победы.

Цель акции — исполнение заветных мечт ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны.

В акции смогут принять участие ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, вдовы инвалидов и участников ВОВ, труженики тыла.

Подробнее — на официальном сайте: мечтыпобедителей.рф

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