Дагестанцы приглашаются к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Организаторами мероприятия выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс».

Участники форума будут прорабатывать и презентовать свои идеи перед экспертами, от которых получат не только профессиональную оценку, но и содействие в реализации.

Участвовать может каждый, но реализованы будут только 100 самых сильных идей. Проекты, прошедшие отбор на региональном этапе, также получат поддержку со стороны местных органов исполнительной власти.

Прием заявок продлится до 26 апреля.

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