Дагестанцы предлагают поучаствовать в торжественном вручении первого паспорта

Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» запланировано проведение Всероссийской акции «Мы – граждане России».

«Акция приурочена к вручению паспорта гражданина Российской Федерации всем подросткам, достигшим 14 лет и получающим его впервые. Мы стремимся сделать вручение паспорта торжественным и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма, чтобы юные россияне с гордостью принимали честь быть гражданами нашей страны», — сообщают организаторы.

В рамках акции предполагается произнесение торжественного обещания, церемония подъема Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации, участие в церемонии представителей органов исполнительной власти, Героев России, выдающихся деятелей науки и культуры, спортсменов и т.д. Чтобы подать заявку на проект сначала вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте. После подачи заявки с вами свяжутся представители регионального отделения.

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