Дагестанцы полностью обеспечены основными продуктами питания

19 марта заместитель руководителя Минсельхозпрода республики Эмин Шайхгасанов посетил Махачкалинский рынок № 2 для контроля над наличием необходимых продуктов в продаже и мониторинга их стоимости.

Аналогичную инспекцию продовольственных площадок города осуществляют представители регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации под руководством вице-премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Проверки показали, что недостатка в продовольствии на рынке нет, ценовая динамика на основные продукты стабильна.