Дагестанцы победили в конкурсе «Пробуждая сердца»

В Москве подвели итоги конкурса «Пробуждая сердца». Среди победителей двое дагестанцев.

Творческий конкурс был посвящен памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового.

Участие приняли более 15 стран мира. Из 12 тысяч заявок выбраны 24 победителя в 8 номинациях конкурса, а также 2 обладателя спецпризов. Конкурс проводился по четырем номинациям, таким как выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков, выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны, творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики в исполнении коллектива, стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма, в том числе современным героям, участвующим в СВО. Победителями от Республики Дагестан стали Владислав Забазнов и Тамерлан Хизриев.

Торжественная церемония награждения состоится в Москве 28 февраля. Отметим, что организатором конкурса выступил «Бессмертный полк России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как рассказал руководитель регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в Республике Дагестан Мухтар Амиров, который ранее призвал дагестанскую молодежь принять участие в конкурсе, в 2020 году Василий Лановой приезжал в Дагестан для участия в окружном форуме патриотических организаций СКФО «Наша Победа». В рамках мероприятия он выступил с концертной программой «Спасибо за верность, потомки!». По мнению Мухтара Амирова подобные конкурсы важны для патриотического воспитания подрастающего поколения.