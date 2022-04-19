Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс

18 апреля предприниматели и представители общественных организаций, а также простые граждане республики отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также подарки военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Сбор гуманитарной помощи осуществляется ежедневно рабочей группой по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, которая создана Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан по инициативе Дагестанской региональной общественной организации «Поддержка курса Главы Республики Дагестан» и других некоммерческих организаций.