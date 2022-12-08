Дагестанцы на разных широтах

Выходцы из нашей славной республики ещё во времена Советского Союза разъехались по всей стране. Это были представители разных профессий: учителя, врачи, военные, геологи и другие. Находясь вдали от Дагестана, они прославляли свою малую родину своей доброжелательностью, целеустремлённостью и трудолюбием. Сегодня речь пойдёт о дагестанце Рамазане Омаровиче Рамазанове, живущем и работающем в Республике Башкортостан вот уже 22 года.

Родился 27 октября 1959 года в селе Квардал Курахского района Дагестанской АССР. По национальности – агулец. Образование высшее, окончил Дагестанский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1977 году рабочим совхоза «Гельхенский» Курахского района Дагестана.

В 1980–1982 годах служил в рядах Советской Армии.

С 1982 по 2000 годы Рамазанов последовательно замещал должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам в Министерстве внутренних дел Республики Дагестан.

В 2000 году переехал в Башкортостан. В 2013 году сменил сферу деятельности и занял должность директора по развитию ООО «Метойл» в городе Уфа. Занимается бизнесом в сфере строительства газонефтепроводов.

Рамазан Рамазанов активно участвует в жизни дагестанского культурного представительства в Уфе (землячества).

Параллельно с трудовой и общественной деятельностью Рамазанов Рамазан Омарович принимает непосредственное участие в политической жизни региона. Избирался депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан пятого созыва.

На выборах 9 сентября 2018 года избран депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Нугушскому одномандатному избирательному округу № 48.

Входит в состав комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

Член фракции Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Имеет поощрения руководства МВД России и его территориальных органов.

Женат, имеет троих детей.

Сулейман Магомедов, краевед.