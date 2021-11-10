Дагестанцы – морские пехотинцы спасли 7 человек

Приятно слушать и смотреть, когда о дагестанцах говорят и показывают в позитиве из разных уголков России.

В городе Балтийске Калининградской области военнослужащие морской пехоты, уроженцы Дагестана Раджаб Ризванов и Пирмагомед Гусейнов, проявив мужество, спасли 7 человек, включая детей. Одними из первых пришли они на помощь в соседний дом после услышанного хлопка. Ризванов через окно вошёл в горящее здание, вывел женщину с младенцем, поднялся и помог эвакуировать людей со второго этажа.

Прибывшие сотрудники МЧС не смогли подняться на четвёртый этаж, используя пожарную лестницу. Ризванов поднялся сам и увидел наверху пожилую женщину, которая была не в состоянии выйти из дома. Рискуя собственной жизнью, он на руках вынес бабушку. Дойдя до первого этажа, от отравления угарным газом Ризванов потерял сознание.

Но что-то эта новость о подвиге выходцев из Дагестана с риском для жизни прошла незаметно на федеральных каналах. А вот неприглядный единичный случай с участием дагестанцев в метро муссировался две недели подряд, хотя и власти Дагестана, и вся общественность моментально среагировали и осудили их за крайне негативное поведение.

При таком подходе к освещению событий с участием выходцев из северокавказских республик у жителей этих регионов вполне обоснованно складывается впечатление о предвзятости подачи информации некоторыми федеральными СМИ.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»