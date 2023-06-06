Дагестанцы могут стать участниками проекта «Точки притяжения на селе»

Проект направлен на популяризацию и медийное наполнение интересных сел или объектов в них, которые могут стать площадкой проведения различных молодёжных мероприятий.

До 20 июня 2023 года идет сбор заявок через сайт РССМ в разделе «Кадры для села» подразделе «Точки притяжения»

После отбора, до 10 июля, с ТПС будет заключено соглашение о сотрудничестве, а все данные о ней будут размещены на сайте РССМ и ресурсах партнеров проекта. Также «точки» станут участниками программы «Точки притяжения» от Росмолодёжи и программы «Больше, чем путешествие».

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