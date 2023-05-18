Дагестанцы могут принять участие в розыгрыше живых баранов

На площадке XXIII Российской выставки племенных овец и коз, проходящей на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийске, уже сейчас можно получить билет для участия в розыгрыше с самыми необычными призами.

Победители розыгрыша получат овец от лучших племенных хозяйств Дагестана, таких как КФХ «Архар», СПК «Джурмут-1», СПК «Знатные люди», Агрофирмы «Чох», агрофирмы «Согратль» и других.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, для получения билета необходимо обратиться на стойку информации или в шатер оргкомитета на площадке выставки до 9.00 19 мая.

Также 10 участников розыгрыша получат сертификаты по 10 тыс. руб. на кормовые добавки.

Розыгрыш состоится завтра, 19 мая, на официальной церемонии закрытия выставки.