Дагестанцы могут принять участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей» и отправиться в незабываемое путешествие по России, поступить в вуз мечты, выиграть грант на реализацию своего проекта, получить полезные навыки и выиграть до 1 млн рублей на своё развитие. Платформа проводит конкурсы для школьников, студентов, профильных специалистов и опытных управленцев.

Можно выбрать любой конкурс из подборки и зарегистрироваться.

«ТопБЛОГ» — конкурс и бесплатная образовательная программа для тех, кто хочет стать гуру социальных сетей и развивать блог.

Подать заявку можно до 20 апреля.

«Моя страна — моя Россия» — всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своей малой родины и готовы развивать родной регион.

Регистрация доступна до 31 марта.

«Открываем Россию заново» — конкурс для студентов, победители которого отправляются в проектную и исследовательскую экспедицию в один из регионов России, чтобы решить задачи его стратегического развития.

Следите за новостями и становитесь частью экспедиции.

«Абилимпикс» — чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подробности участия.

«Твой Ход» — проект для студентов вузов и колледжей, а также учеников 11 класса школ.

Зарегистрироваться можно до 25 марта.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — среди призов чемпионата – стажировки, трудоустройство в крупных компаниях, возможность поступить в вуз мечты на льготных условиях.

Присоединиться.

«Мастера гостеприимства» — 13-15 апреля в Перми состоится Форум гостеприимства России.

Изучайте программу и регистрируйтесь на мероприятие до 10 апреля.

Конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» — принять участие может каждый, кто причастен к уличной культуре и спорту в возрасте от 16 лет, пройдя регистрацию на официальном сайте «КАРДО».

Зарегистрироваться можно до 1 мая.