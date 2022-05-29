Общество

Дагестанцы готовятся совершить хадж-реванш

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За период пандемии дагестанцы, как и все мусульмане мира, были вынуждены подстроиться под ограничительные меры и отказаться от хаджа.

Однако 2022 год оказался в этом плане более благосклонным и даёт шанс на хадж-реванш: Саудовская Аравия объявила об открытии границ паломникам.

В хадж-кампании появились некоторые новшества: квоты снижены вдвое для всех стран, а стоимость для россиян стала значительно выше из-за санкционных ограничений и отсутствия прямых рейсов Россия — Саудовская Аравия. В среднем повышение стоимости путёвки может достигать 30%.

Предполагается, что повышение стоимости не скажется на спросе.

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