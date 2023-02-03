Дагестанцы активно поддержали акцию «Тепло души»

В Дагестане продолжается акция «Тепло души». Сотни наших земляков уже присоединились к производству окопных (блиндажных) свечей.

К акции присоединились представители крупного и малого бизнеса, торговых сетей, общественного питания, студенты, школьники. В частности, завод гофрокартона и тары из картона Экотар передал волонтерам Республиканского молодежного центра 240 коробок с картоном.

Косметолог одного из махачкалинских салонов красоты Патимат Гаджимагомедова передала организаторам данной акции несколько килограммов парафина. Как отметила Патимат, «это хоть и небольшой, но думаю, важный вклад в общее дело. Если мы все сегодня объединимся, поможем нашим военнослужащим, сделаем каждый на своем месте максимально возможное, мы тем самым приблизим день нашей общей Победы!»

Патимат призвала дагестанцев еще активнее сплотиться вокруг нашей армии, помочь кто чем может. «Только так мы покажем и свой патриотизм, и свою любовь к Дагестану, и свою любовь к России», — отметила девушка.

В образовательных учреждениях республики активно идет изготовление свечей в жестяных банках. К примеру, ученики школы № 43 (пос. Богатыревка) с большим энтузиазмом начали сами заниматься подготовкой составляющих для производства свечей. Ребята подчеркнули, что у многих из них в СВО участвуют родственники, близкие люди, соседи, знакомые, и они надеются, «что тепло наших свечей их обязательно согреет».

Акция «Тепло души» набирает обороты.