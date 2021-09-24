Дагестанцев приглашают вступить в «Лигу лекторов»

Общество «Знание» дало старт ежегодному Всероссийскому конкурсу «Лига Лекторов», где выявят самых талантливых просветителей по всей России, в том числе и среди жителей Дагестана.

Как отмечают организаторы, в ходе конкурса любой желающий может совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получить вознаграждение за отличную работу.

«Важно, чтобы профессия лектора, просветителя и наставника была все более модная и уважаемая, поэтому помимо развития таких вещей, как марафоны общества «Знание», текущая работа с выступлением лекторов, у нас есть ещё несколько проектов. Общество «Знание» запустило такой проект, как «Лига Лекторов» — это ежегодный конкурс, когда люди, которые раньше не работали в качестве лектора общества «Знание», могут себя попробовать, а могут предложить свой проект. Им будет предоставлена возможность через открытый конкурс поучиться, сделать качественную лекцию и качественно снять ее в студиях общества «Знание», — рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Участниками конкурса могут стать жители региона в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Победители получат путевки в уникальные и достопримечательные места России, а также специальные призы и возможность регулярно выступать в рамках мероприятий, организованных Российским обществом «Знание».

В современных реалиях, по мнению тренера по развитию речи и мастерству выступлений Камиллы Кушиевой, профессия наставника, лектора и просветителя очень актуальна.

«Конкурс поддерживает молодые инициативы, даёт возможность транслировать свое мнение и позицию широкой аудитории, мотивирует развиваться, работать над собой, а это очень важно на сегодняшний день. Мне самой захотелось поучаствовать в конкурсе и надеюсь, что смогу попытать удачу», — отметила Кушиева.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://ligalektorov.znanierussia.ru/ до 26 сентября. Участие бесплатное.