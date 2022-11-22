Общество

Дагестанцев приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной войны

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2 декабря, в День Неизвестного солдата, на площадке исторического парка «Россия-моя история» состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Участникам будет предложено проверить знания об истории Великой Отечественной войны, ответив на 30 вопросов, охватывающих различные события этого этапа нашей истории. Итоговый вариант тестов подготовят ученые Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Проверить свои знания можно будет и онлайн на сайте проекта — большаяистория.рф.

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