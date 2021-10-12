Дагестанцев приглашают принять участие в премии «Знание»

В России начался сбор заявок на соискание просветительской премии «Знание» 2021, которая будет присуждаться российским деятелям просвещения в разных областях. Об этом сообщает директор дагестанского регионального отделения Российского общества «Знание» Саид Ниналалов.

В мае 2021 года была запущена масштабная перезагрузка Российского общества «Знание». Наблюдательный совет его возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В наблюдательный совет вошли три помощника Президента России, а возглавил общество известный предприниматель Максим Древаль — создатель учебной платформы foxford.ru.

Просветительское общество «Знание» перезапущено на современной цифровой платформе, сохранив свои лучшие традиции и опыт. За четыре месяца прошли тысячи мероприятий по всей стране, в том числе, в Дагестане – «Марафон Знаний», «Умные недели», конкурсы «Лига лекторов», «Лига знаний».

Как отмечает Саид Ниналалов, целей у конкурса на премию «Знание» несколько: и показать результаты просветительской деятельности, и выявить лучших в этой области.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук». Они смогут продвигать свой просветительский контент на широкую аудиторию.

«Самое главное, на мой взгляд, собрать единомышленников — все номинанты на премию тем или иным образом станут лекторами Российского общества «Знание» и будут нести свет знаний людям», — подчеркнул Ниналалов.

По его словам, 13 номинаций конкурса охватывают все стороны просветительской деятельности — от науки и технологий до спорта и здорового образа жизни. В конкурсе предусмотрены номинации за просветительскую работу в школе, в вузе, можно получить премию за фильм.

Легко подать заявку можно на сайте premiya.znanierussia.ru до 1 ноября 2021 года. Номинировать можно не только себя, но и других людей, а также интересные проекты.