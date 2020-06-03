Общество

Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»

Оставить комментарий
Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана запускает фотомоб ко Дню России, посвященный национальным костюмам.

По мнению организаторов, «Парад национальных костюмов» поможет сформировать общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать народный костюм и внедрить традицию ношения стилизованных этнических нарядов.
Чтобы принять участие в акции, необходимо сфотографироваться в национальном костюме и отправить снимок в директ Instagram @minnacrd или на электронную почту: info@minnacrd.ru. Экспозицию разместят на официальном аккаунте Миннаца.

Также читают:

Владимир Васильев взял под личный контроль убийств...
Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Низами Аскеров: «Обществу пора понять, что незарег...
Парень из Хасавюрта помог спасти ребёнка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *