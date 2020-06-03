Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана запускает фотомоб ко Дню России, посвященный национальным костюмам.
По мнению организаторов, «Парад национальных костюмов» поможет сформировать общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать народный костюм и внедрить традицию ношения стилизованных этнических нарядов.
Чтобы принять участие в акции, необходимо сфотографироваться в национальном костюме и отправить снимок в директ Instagram @minnacrd или на электронную почту: info@minnacrd.ru. Экспозицию разместят на официальном аккаунте Миннаца.