Дагестанцев приглашают на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны

23 декабря 2021 в 12:00 в прямом эфире на YouTube–канале состоится подведение итогов всероссийской акции «Моё детство – война. 2021». Будут названы лучшие волонтёры по сохранению воспоминаний детей войны. Жителей Республики Дагестан – педагогов, работников культуры и их воспитанников приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут стать участниками тематической онлайн-олимпиады.

– Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов среди педагогов и медиаволонтёров будут объявлены 23 декабря, — рассказал руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.

Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. Акция проводилась в рамках плана мероприятий Года памяти и славы, утвержденного руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно, при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, региональных и муниципальных общественных палат.

За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек.

С созданными волонтерами акции работами можно ознакомиться по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw .

Участники акции – педагоги провели несколько десятков уроков истории, на которых познакомили школьников с видеовоспоминаниями детей войны об исторических событиях.

Участники акции – журналисты – авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтеры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.

– Не устаю восхищаться тому, какой отклик получила инициатива членов Общественной палаты Российской Федерации, наших старших коллег — почетных граждан Ростовской области о проведении акции по сохранению видеовоспоминаний детей войны, — отметил руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров. – Акция по-настоящему объединила поколения. Наши бабушки и дедушки, старшие наставники нашли в себе силы поделиться воспоминаниями, вернуться к пережитым трагическим событиям, рассказать о боли утрат и потерь, о маленьких радостях, на которые так скупо было их опаленное войной детство. Записать эти личные истории, а по сути – часть истории великой страны, перевести их на современный, цифровой язык, сделать доступными миллионам им помогали молодые волонтеры. Этот опыт, эти часы и минуты общения и участия в общем деле бесценны.

Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года в ходе онлайн-мероприятия.

Кроме того, в программе:

олимпиада, посвященная детям войны:

— историческим событиям, нашедшим своё отражение в видеовоспоминаниях детей войны,

— отображению судеб детей войны в литературе и искусстве,

— выдающимся деятелям культуры, относящимся к категории детей войны,

онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы , на основании которого будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий,

, на основании которого будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий, розыгрыш призов среди самых активных зрителей трансляции.

К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.

Ссылка на предстоящую трансляцию: https://youtu.be/mYUEgjNttJM .

Регистрация для участия в онлайн-мероприятии для получения сертификата: https://forms.gle/7T6wBX9rY6jTTy6aA .