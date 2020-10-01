Дагестанцев приглашают на интеллектуальную онлайн-викторину по финграмотности «ФинКвиз»

Дагестанцы могут присоединиться к интеллектуальной онлайн-викторине по финансовой грамотности «ФинКвиз», сообщает пресс-служба Отделения Банка России в Дагестане. Мероприятие, организованное Южным ГУ Банка России, состоится в рамках Дня открытых дверей 3 октября в 12:00 по МСК.

В год 160-летия мегарегулятора традиционное мероприятие состоится в новом – онлайн-формате. Желающие на онлайн-ДОДе смогут виртуально прогуляться по расположенному на улице Неглинной в Москве главному зданию Банка России и по Музею Центробанка РФ.

Гостей ждут прямые эфиры с экспертами, познавательный курс «Финансовый практикум», а также тесты, игры на финансовые темы и онлайн-викторина в формате квиза.

Участников ждет 4 тура по 12 вопросов на знания, логику и сообразительность в финансовой сфере. При ответах также будет учитываться скорость, которая при правильном варианте ответа принесет дополнительные баллы.

Чтобы стать участником игры, нужно зарегистрироваться по ссылке https://myquiz.ru/i/108524. За ходом игры можно будет следить в режиме реального времени на канале YouTube myQuiz Russia: https://www.youtube.com/watch?v=tOuGqNgzPI4&ab_channel=myQuizRussia

Участие в игре бесплатное. Количество мест ограничено.