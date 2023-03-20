Дагестанцев приглашают к участию во Всероссийском проекте «СВОИ»

Дом народов России предлагает рассказать историю межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны.

Цель проекта – собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов во времена Великой Отечественной войны и транслировать их общественности, сохранить память о подвигах.

Проект инициировал Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Материалы принимаются на официальную почту проекта svoi@domnarodov.ru до 31 марта 2023 года.

С примерами истории Всероссийского проекта «СВОИ» можно ознакомиться на официальном сайте Дома народов России.