Дагестанцев приглашают к участию во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

С 15 апреля по 31 мая можно выбрать, какие скверы и парки будут преобразованы в 2024 году.

В программе участвуют дагестанские города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Дербент, ДагОгни, Избербаш, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт.

«Это замечательная практика, когда жители республики сами определяют, как будут выглядеть их родные города. Сделать их более красивыми и комфортными для жизни, создать больше мест для досуга мам с детьми, людей старшего поколения – наша общая задача! Поэтому приглашаю всех неравнодушных дагестанцев оставить свой голос», — написал глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем telegram-канале.

Проголосовать за проекты благоустройства могут граждане старше 14 лет на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».