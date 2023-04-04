Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Каждый участник получит комплексную оценку своих профессиональных компетенций и рекомендации по развитию управленческих навыков. А главные призы – это грант один миллион рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев и карьерные консультации.

Принять участие в конкурсе могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте. Участие в конкурсе бесплатное.

Подробнее о конкурсе – на сайте.