Общество

Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе управленцев «Лидеры России»

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Каждый участник получит комплексную оценку своих профессиональных компетенций и рекомендации по развитию управленческих навыков. А главные призы – это грант один миллион рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев и карьерные консультации.

Принять участие в конкурсе могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте. Участие в конкурсе бесплатное.

Подробнее о конкурсе – на сайте.

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