Дагестанцев предупредили о рисках инфицирования во время поездок

Этот Новый год стоит отметить дома. Эпидемиологи предупреждают о высоких рисках заражения во время поездок и путешествий. Накануне в Дагестане состоялось последнее в этом году заседание Оперштаба, где говорили о правилах проведения праздников.

Запрещено устраивать массовые гуляния, корпоративы и концерты. Сейчас в республике действует запрет на какие-либо массовые сходы, в том числе и богослужения.

Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости коронавирусом. Он приблизился к весенним пиковым показателям.

По мнению руководителя Роспотребнадзора Николая Павлова, причина роста — в пренебрежении правилами безопасности: не носят маски и посещают людные места.

Надзорным органам поручено разобраться с намеченными концертами и новогодними шоу — несмотря на запрет, в Сети появляются анонсы.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники