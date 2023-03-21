Дагестанцам — участникам СВО предоставят отсрочку платежа по договорам аренды госимущества и земельных участков

Соответствующее распоряжение сегодня, 21 марта, подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Согласно документу, гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящим военную службу по контракту, либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, будет обеспечено:

предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы, и на 90 дней со дня окончания периода прохождения военной службы

предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

Условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы приведены в распоряжении Правительства РД.