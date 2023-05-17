Дагестанцам, победившим на чемпионате мира по боксу, вручили госнаграды

С 30 апреля по 14 мая 2023 года в городе Ташкент проходил чемпионат мира по боксу. Золотые медали соревнования выиграли дагестанцы Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев.

16 мая чемпионы посетили XXIII Российскую выставку племенных овец и коз, которая проходит в Каспийске на Анжи-Арене. Спортсменов на стадионе встречали участники и гости выставки. За заслуги в области физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения Председатель Правительства Дагестана наградил спортсменов Почётными грамотами Правительства РД.

Помимо госнаград, Абдулмуслимов подарил спортсменам породистых овец.