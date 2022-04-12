Дагестанцам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима

Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

По словам руководителя субъекта, в целом показатели вселяют определенный оптимизм и свидетельствуют в пользу того, что принятые ранее решения о снятии ряда ограничений были правильными.

Сергей Меликов подчеркнул, что в дни майских праздников, в том числе и религиозных, ношение масок на массовых мероприятиях должно быть обязательным. Необходимо соблюдать и другие меры предосторожности: продолжить дезинфекцию общественных учреждений, объектов, оказывающих услуги населению, в том числе кафе и ресторанов.