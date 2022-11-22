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Дагестанца Абдурахамана Джамавова наградили медалью министерства обороны России «За достижения в военно-политической работе»

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Жителя селения Нижнее Казанище, заместителя командира батальона по военно-политической работе мотострелкового батальона Абдурахамана Джамавова наградили медалью министерства обороны России «За достижения в военно-политической работе».

Напомним, медаль Минобороны России «За достижения в военно-политической работе» была учреждена в ноябре 2018 года. Ею награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил РФ, имеющие общую продолжительность службы (работы) в военно-политических органах ВС России не менее 10 лет в календарном исчислении, а также другие граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на военно-политические органы ВС России.

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